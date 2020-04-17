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Калейдоскоп
17 апреля 2020, 16:59

Валерия в свой день рождения обратилась к матери

Скриншот страницы в Инстаграм певицы Валерии
Скриншот страницы в Инстаграм певицы Валерии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия опубликовала фото мамы, признавшись, что считает этот день именно ее праздником.

Скриншот страницы в Инстаграм певицы Валерии
Скриншот страницы в Инстаграм певицы Валерии

«Сегодня я родилась на свет, и в этот день, моя дорогая мамулечка, мне хочется поздравить тебя. Это твой праздник. Обожаю твое чувство юмора, когда, отшучиваясь, ты отвечаешь на вопрос, почему у тебя только один ребенок: "Мы боролись не за количество, а за качество". Мне трудно судить об этом, но спасибо тебе за все, что ты для меня делала и делаешь. Спасибо за жизнь, спасибо за твою бесконечную любовь, спасибо за музыку!!!! Будь здорова, пожалуйста. Никакой карантин не может помешать нам с тобой строить грандиозные планы на будущее. Многодетным просьба на шутку не напрягаться, я сама многодетная, если что».

Валерию поздравляют и поклонники ее творчества, и коллеги из мира шоу бизнеса. Так, Ирина Салтыкова написала: «С днем рождения Лерочка!!! Счастья и здоровья желаю». А певица Варвара пожелала бесконечного счастья: «С Днем рождения! Спасибо мамочке за прекрасную дочку! Это самого дорогое и родное, что есть на свете. Мама и дочка! Лера, счастья, счастья, бесконечного счастья! И пусть каждый день радует тебя».-0-

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