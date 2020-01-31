Валерия знает секрет вечной молодости? Instagram впечатлен ее внешним видом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия опубликовала в Instagram свежее фото со съемок очередного клипа. Она выглядит потрясающе в красном блестящем платье с оригинальным кроем и в массивной бижутерии.

Поклонники не смогли пройти мимо этого снимка: они отметили, что она выглядит очень молодо и свежо. Напомним, что певице 51 год.-0-