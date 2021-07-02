Вам что-то подсказать? Сотрудница магазина среди полок поймала оленя (Видео)

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай запечатлели посетители супермаркета в американском городе Барабу в штате Висконсин. Внимание на кадры обратило издание Fox11.

Местный житель зашел в популярный магазин и стал свидетелем смешной, а также любопытной картины. Одна из сотрудниц супермаркета среди полок заметила странного покупателя. В одном из отделов магазина заблудился дикий олень. Девушка со словами - "Вам что-то подсказать?" - подошла к животному и поймала его.

Некоторое время сотрудница держала животное и ждала, пока другие работники магазина откроют дверь. После оленя отпустили, а кадры разместили на YouTube. -0-