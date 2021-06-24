Вам письмо: девушка среди ночи обнаружила у себя в комнате сову (Фото)

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай произошел в городе Саутпорт, графство Мерсисайд в Великобритании. Внимание на историю обратило издание Liverpool Echo.

Мама шестерых детей, по всей видимости, дождалась письма из школы волшебников. Дело в том, что женщину по имени Сара Джонсон около четырех часов ночи разбудил ребенок, который сообщил ей, что в доме "большая страшная птица с большими глазами". Разумеется, мама не поверила сыну и отправила его в кровать, посетовав на то, что ему приснился кошмар. Малыш, в свою очередь, был настойчив и попросил родительницу взглянуть на изголовье кровати.

Вам письмо! Кажется так можно было описать ситуацию, ведь у себя в комнате женщина взглядами встретилась с большой совой. Птица сидела у головы Джонсон и внимательно ее рассматривала. Мама подскочила от испуга, но ночному гостю было все равно. Британка открыла окна в доме и ждала, пока сова покинет жилье.

Фото Liverpoolecho

Спустя час птица отправилась восвояси, а позже выяснилось, что необычный гость - питомец соседа, куда животное и вернулось ближе к шести утра. Необычная история повеселила юзеров сети, которые принялись шутить о том, что сова просто хотела вручить женщине письмо из Хогвартса. -0-