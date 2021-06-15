"Вандализм" дятла стал причиной поломки фотоловушки (Видео)

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно камера в Нижне-Свирском государственном природном заповедники смогла записать акт "вандализма" со стороны местного обитателя. Кадры опубликовали в соцсетях.

Черный дятел решил бороться за личное пространство обитателей парка. Для этого он подобрался к фотоловушке и принялся стучать клювом прямо по объективу камеры. Разумеется, техника не выдержала такого "напора" и сдалась.

Запись оборвалась, а работники парка позже показали разбитую фотоловушку. Кадры повеселили юзеров, которые отметили, что "нечего подглядывать" за зверями. -0-