Ванна в иллюминаторе: кот нашел свое применение стиральной машине - видео

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оказывается, не только хомяки любят бегать в колесе. Активный кот придумал, как заняться спортом в домашних условиях.

На видео усатый бежит внутри барабана стиральной машины. В отличие от грызунов, у которых потребность тратить энергию подобным образом заложена природой, коту, по всей видимости, просто нравится этот увлекательный процесс.

Многих удивило такое использование бытовой техники, а некоторые предположили, что на видео вовсе не кот: "Может, это белка?", "Что за порода хомяков?", "Ах вот для чего нужна машинка! А я думала, что для стирки", "В прошлой жизни кот был хомячком".-0-