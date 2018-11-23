Варшавские власти помогают мужчине найти девушку, которую он увидел в трамвае

23 ноября /Корр. БЕЛТА/. На официальной странице администрации Варшавы в Facebook появилось фото одного из объявлений, которые недавно появились по всему городу. Сообщается, что так городские власти хотели помочь мужчине, который увидел в одном из трамваев девушку и теперь ищет с ней встречи. Для этого он сделал множество объявлений и расклеил их по всем у городу.

Текст объявления гласит: "9 ноября в 14:00 мы зашли в 27-й трамвай, потом в 184-й автобус. Прошу о встрече. Жду Вас на остановке 184-го автобуса каждую пятницу в 14:00".

Сейчас пост с фотографией объявления собрал около 2000 репостов и 900 лайков. В комментариях пользователи обсуждают, будет ли у этой истории счастливый конец, и всячески поддерживают креативного варшавца. Некоторые же наоборот не понимают парня и считают, что ему нужно было не усложнять ситуацию и сразу подойти к девушке.-0-