Вау! Ирина Шейк снялась для рекламы в впечатляющем платье

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост и восхитила фанатов.

Девушка приняла участие в съемке рекламы одного модного бренда духов и предстала перед камерой в утонченном наряде. Для фотосессии Ирина Шейк предпочла выбрать шикарное черное платье в пол, однако наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру манекенщицы, а глубокое декольте внесло в стиль немного пикантности.

Ирина Шейк. Фото из Instagram

Пост впечатлил юзеров, которые поспешили практически единогласно в комментариях высказать свое "Вау!". Пост быстро собрал огромное число положительных отзывов и сотни тысяч лайков.