"Вау, огонь!": Деми Мур восхитила Instagram новым снимком в бикини

Деми Мур. Фото из Instagram
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Деми Мур не оставила шанса пользователям Instagram, после того как опубликовала новое фото.
Знаменитость проводит отдых на берегу моря и не стесняется делиться оттуда пикантными кадрами. В очередной раз 58-летняя Деми Мур решила похвастаться своей стройной фигурой и примерила черное бикини. Неудивительно, что люди в соцсети восхитились красотой звезды.
За непродолжительное время пользователи оставили огромное число лайков, а также массу хвалебных комментариев: "Ты шикарно выглядишь", "Идеальна!", "Вау, огонь!". -0-
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Фотографии 58-летней звезды могли бы пройти мимо пользователей, однако эти снимки выделялись на фоне всего.