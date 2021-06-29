Вечеринка! Еноты провалились сквозь крышу в дом к девушке и устроили погром (Видео)

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter девушка по имени Хэйли Лифф разместила очень необычный ролик, который быстро привлек внимание юзеров.

По словам автора видео, она 25 июня вернулась домой после продолжительной поездки и обнаружила в доме незваных гостей. Пять енотов, каким-то образом, сделали дыру в крыше жилища и провалились сквозь нее. После этого животные устроили в доме настоящий погром, который, как пошутили юзеры, сопровождался бурной вечеринкой.

humane society couldn't help bc it was a mamma raccoon protecting her babies (probably living in our roof) so we've been waiting for someone to come since yesterday at 5pm pic.twitter.com/yQxDiJPHtf — haley iliff (@haley_iliff) June 26, 2021

Группа енотов удобно разместилась в жилище, а девушка снимала все происходящее на видео, пока к ней ехали ловцы животных. Было непросто, но енотов удалось прогнать из дома, а женщина теперь подсчитывает ущерб. Впрочем, ролик приобрел огромную популярность в сети, где кадры посмотрели почти миллион раз. -0-