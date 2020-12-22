Ведущий BBC развеселил сеть простым зевком - все произошло в прямом эфире

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел с ведущим новостей на телеканале BBC Беном Брауном. Кадры разместили на YouTube.

Журналист вел телеэфир информационного выпуска, когда на экране появился сюжет. Ведущий понял, что можно ненадолго расслабиться, однако никак не ожидал того, что произошло дальше.

Режиссер выпуска случайно перепутал кнопки и в самый неподходящий момент включил студийную камеру. Ведущий в этот момент удобно расположился в кресле и даже начал зевать, что и попало в прямой эфир.

Как оказалось, зрители и пользователи сети оказались в восторге от такого развития событий и изрядно посмеялись с курьезного случая. Также многие поблагодарили ведущего BBC за смех, ведь люди устали от обилия негативных новостей. -0-