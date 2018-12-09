Ведущими "Евровидения-2019" будут модель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, будут вести супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.
Рафаэли и Таль станут основными ведущими конкурса. Им будут помогать еще несколько соведущих. Официальное заявление о том, кто будет вести "Евровидение-2019", должно быть опубликовано в январе.
Право на проведение европейского песенного смотра Израиль получил после победы израильтянки Нетты Барзилай с песней Toy 13 мая на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. По правилам конкурса, в следующем году он проходит в стране, которую представлял победитель предыдущего "Евровидения". Первый и второй полуфиналы "Евровидения-2019" состоятся 14 и 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива, а финал пройдет 18 мая.
25-летняя певица Нетта Барзилай одержала победу в Лиссабоне и получила в сумме после голосования жюри и телезрителей 529 баллов. "Евровидение-2018" проходило с 8 по 12 мая этого года в столице Португалии.-0-
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