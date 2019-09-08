Венецианский кинофестиваль раздал награды

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоен фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Об этом объявило международное жюри старейшего в мире киносмотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале, сообщает ТАСС.

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля назван итальянец Лука Маринелли, который исполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя Джека Лондона. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.

Украинская картина "Атлантис" Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции "Горизонты". Лента повествует, по словам режиссера, о "конкретных последствиях войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее". "Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе", - пояснил автор в аннотации к своей работе.

Премию за лучший сценарий на кинофестивале получила анимация из Гонконга "Дом 7 по Черри Лейн (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.

Юньфань выступил одновременно сценаристом, режиссером и арт-директором проекта об истории Гонконга.

Специальной премии жюри удостоилось документальное киноразмышление "Мафия больше не та, что была однажды" (La mafia non e piu quella di una volta) итальянца Франко Мареско.-0-