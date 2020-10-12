Вера Брежнева очаровала поклонников фотографией из бассейна

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост и восхитила юзеров сети.

Знаменитость запечатлена под палящем солнцем и по пояс в бассейне. Для этого она примерила черное бикини, а также дополнила образ стильными черными очками. По всей видимости, кадр сделан с отдыха Веры Брежневой, однако поклонники были все равно очарованы ее красотой.

В комментариях они оставили множество комплиментов в адрес певицы, а фото быстро собрало огромное число лайков. -0-