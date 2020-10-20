Вера Брежнева опубликовала соблазнительный кадр, упрекнув всех хейтеров

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева разместила в Instagram кадр, который заставил поклонников дышать чаще.

Артистка отправилась на шоппинг, который никак не мог обойтись без фото из примерочной. Для кадра она выбрала пикантное черное боди. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги и талию Веры Брежневой, а также помог ей ответить всем хейтерам, которые критиковали звезду за фотошоп.

Снимок получился очень соблазнительным, что отметили многочисленные фолловеры. Они в комментариях выразили множество комплиментов в адрес звезды, а также не поскупились на сотни тысяч лайков. -0-