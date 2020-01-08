Вера Брежнева поделилась уникальным семейным фото

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Вера Брежнева разместила у себя в Instagram уникальный семейный снимок.

Звезде в честь Рождества удалось на одном фото собрать всю свою большую семью. В кадр попали мама Веры Тамара Витальевна, а также супруг Константин Меладзе и дочь Сара. Кроме этого, на фото можно заметить сестер Брежневой и их детей.

Новый снимок растрогал подписчиков, которые поспешили поделиться эмоциями и своими теплыми словами под фото. Пост собрал сотни восторженных комментариев и более 135 тысяч лайков.-0-