Вера Брежнева похвасталась в Instagram тонкой талией и блестящим нарядом

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил поклонников.

Артистка запечатлела себя перед зеркалом в перерыве между съемками. Вера Брежнева, по всей видимости, решила своим фолловерам продемонстрировать не только блестящий наряд, но и стройную талию. Причем, небольшой ролик с эффектом бумеранга только добавил акцента на красоте звезды.

Разумеется, этот пост не остался без внимания поклонников, которые оставили в комментариях множество комплиментов в адрес Веры Брежневой, а само короткое видео посмотрели сотни тысяч раз. -0-