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Калейдоскоп
23 сентября 2020, 17:58

Вера Брежнева похвасталась в Instagram тонкой талией и блестящим нарядом

Вера Брежнева. Фото из Instagram
Вера Брежнева. Фото из Instagram

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил поклонников.

Артистка запечатлела себя перед зеркалом в перерыве между съемками. Вера Брежнева, по всей видимости, решила своим фолловерам продемонстрировать не только блестящий наряд, но и стройную талию. Причем, небольшой ролик с эффектом бумеранга только добавил акцента на красоте звезды.

Разумеется, этот пост не остался без внимания поклонников, которые оставили в комментариях множество комплиментов в адрес Веры Брежневой, а само короткое видео посмотрели сотни тысяч раз. -0-

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