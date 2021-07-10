Вера Брежнева покаталась на яхте, не забыв блеснуть стройной фигурой (Видео)

Вера Брежнева. Фото из Instagram
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева отправилась на отдых, откуда недавно поделилась в Instagram интересными кадрами.
Артистка отправилась на морскую прогулку на яхте, однако никто не заметил пейзажа. Все смотрели только на звезду, ведь Вера Брежнева не забыла блеснуть стройной фигурой, примерив черный купальник, подчеркивающий ее изгибы.
Видео пришлось по вкусу пользователям сети, которые поспешили выразить свое восхищение в массе хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост в Instagram быстро посмотрели сотни тысяч раз. -0-