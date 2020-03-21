Вера Брежнева показала атмосферные снимки из Италии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков в Instagram атмосферными снимками из Италии, которые успели сделать до вспышки коронавируса.

Фотосессия прошла в конце января на улицах городка, который расположен неподалеку от Милана. Несколько фото выполнены в разных стилях и разной цветовой палитре, однако Брежнева на них выглядит очень привлекательно.

В подписи к посту звезда призналась, что скучает по друзьям из разных стран, а также поинтересовалась у фанатов: "Какое фото больше всего понравилось?"

Поклонники Брежневой тепло приняли снимки и оставили под записью тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.-0-