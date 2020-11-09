Вера Брежнева показала новый состав "ВИА Гры"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Константин Меладзе представил широкой публике новый состав группы "ВИА Гра". Знакомство состоялось во время вечернего шоу, а позже фотографии солисток появились в Instagram Веры Брежневой.

Одна из девушек уже знакома публике - 24-летняя Ульяна Синецкая выступает в группе с 2018 года, а вот две другие участницы новенькие. Ими стали украинка Ксения Попова и самая юная солистка - 19-летняя София Тарасова.

Вместе с представлением нового состава группы "ВИА Гра", девушки презентовали новый трек под названием "Рикошет". -0-