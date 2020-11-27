Вера Брежнева примерила прозрачный плащ и больше ничего - ну почти (Фото)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева приняла участие в необычной фотосессии и представила снимки в Instagram.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" предстала перед камерой в совсем необычном для себя образе. Звезда выбрала прозрачный плащ и больше ничего. Почти ничего, ведь боди телесного цвета создает впечатление, что Вера Брежнева позирует перед камерой обнаженной.

Впрочем, пользователи восхитились увиденным и похвалили смелость и красоту певицы. Помимо всего прочего, многие удивились, как муж Веры Брежневой одобрил такую фотосессию? К слову, пост быстро собрал десятки тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-