Вера Брежнева удивила новой фотосессией

22 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Вера Брежнева обновила свой Instagram-контент новым черно-белым снимком. На фото 37-летняя певица позирует в боди и сапогах на высоких каблуках.

Многие пользователи социальной сети отметили, что Брежнева выглядит великолепно. Некоторые фанаты посчитали, что певица в кадре выглядит как топ-модель.-0-