Вера Брежнева удивила поклонников неожиданным преображением (Фото)

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новые фотографии и вызвала огромное число вопросов от фолловеров.

Артистка представила общественности стильную фотосессию в костюме, в которой она приняла участие на кануне своего 39-го дня рождения. На снимках Вера Брежнева лучезарно улыбается и дурачится, однако одна деталь привлекла внимание юзеров. Фанаты заметили, что звезда отказалась от своей "фирменной" родинки.

Этот факт вызвал массу вопросов в комментариях от фолловеров и фанатов. Многие посчитали это правильным решением, а другие были удивлены таким нежиданным преображением. Впрочем, это только добавило популярности посту Веры Брежневой, который быстро собрал сотни тысяч лайков.