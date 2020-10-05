Вера Брежнева устроила зажигательные танцы с "сестрой-близняшкой" - видео

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил юзеров сети.

Вера Брежнева записала на видео зажигательные танцы со своей "сестрой-близняшкой". Точнее звезда использовала один из фильтров для Instagram, который помог певице раздвоиться.

"Представила, если бы у меня была сестра-близняшка", - написала в подписи к посту Брежнева. В свою очередь, пользователи с восторгом приняли в два раза больше их любимой знаменитости.

В комментариях они выразили свое восхищение, а также за непродолжительное время оставили десятки тысяч лайков. Нашлись и те, кто с юмором воспринял новый пост Веры Брежневой. "Две Веры по цене одной", "Веры много не бывает", "Когда двоится в глазах", - написали фолловеры. -0-