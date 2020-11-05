Вера Брежнева в соблазнительном боди показала настоящую себя

Вера Брежнева. Фото из Instagram
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новые фото, которые порадовали многочисленных фолловеров.
Знаменитость решила показать публике настоящую себя. Для этого она выбрала обтягивающее черное боди и отказалась от макияжа. Дополнительной пикантности нескольким кадрам придала стройная фигура Веры Брежневой и ее длинные ноги, которые, разумеется, не остались без внимания поклонников.
Фолловеры артистки отметили красоту певицы. Соблазнительные фотографии Веры Брежневой быстро собрали десятки тысяч лайков. -0-