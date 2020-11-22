Вера Брежнева верхом на косатке анонсировала новый клип (Видео)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый ролик.

Звезда показала небольшой отрывок из нового клипа, где она предстала сразу в нескольких пикантных нарядах. Для съемок знаменитость выбрала различные купальники и боди, которые подчеркивают природную красоту Веры Брежневой.

Одной из главных деталей видео стала доска для серфинга, но больше всего поклонников восхитила певица, которая прокатилась верхом на косатке, пластично двигаясь. Разумеется, кадры вызвали восторг юзеров, которые посмотрели анонс клипа сотни тысяч раз, а также оставили множество разнообразных комментариев. -0-