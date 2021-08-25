Вера Брежнева восхитила сеть, приняв душ на улице топлес

Вера Брежнева. Фото из Instagram
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост и взволновала многочисленных фолловеров.
Артистка в белом бикини приняла душ, вот только верхнюю часть купальника предпочла не примерять. В таком виде она с мокрыми волосами провела водные процедуры, а дополнили образ украшения и аксессуары.
Разумеется, такой ролик не остался без внимания пользователей сети, которые были восхищены смелостью и красотой Веры Брежневой. За непродолжительное время видео посмотрели огромное число лайков, а также кадры собрали массу восхищенных комментариев. -0-
Артистка в белом бикини приняла душ, вот только верхнюю часть купальника предпочла не примерять. В таком виде она с мокрыми волосами провела водные процедуры, а дополнили образ украшения и аксессуары.
Разумеется, такой ролик не остался без внимания пользователей сети, которые были восхищены смелостью и красотой Веры Брежневой. За непродолжительное время видео посмотрели огромное число лайков, а также кадры собрали массу восхищенных комментариев. -0-