"Верните цвет": Каменских новым имиджем повергла поклонников в шок

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настя Каменских поразила поклонников новым образом. Певица предстала с алыми волосами, чем вызвала бурные обсуждения в сети.

Фотографией, где Каменских позирует в алом платье и с таким же по цвету оттенком волос, звездная дива поделилась на своей странице в Инстаграм. На многих подписчиков новый имидж певицы произвел эффект: фолловеры забросали Каменских комплиментами.

Фото из Instagram

"Неотразима, шикарная, огонь!", - прокомментировали поклонники. Однако нашлись и те, кому новый имидж певицы пришелся не по душе. Многие подписчики просят Каменскую вернуть родной цвет волос.

"Всё красиво, но твой цвет волос лучше", "Красивее чем Рианна однозначно, но свой родной образ в разы лучше, верните родной цвет", - высказались фолловеры.-0-