"Весь в деда!": озвучка "сахарного" пса от Клявера младшего — это надо слышать!

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денис Клявер веселит Инстаграм видеопостами про свою собаку. На этот раз к "производству" ролика подключился сын артиста Даниэль, который поразил Инстаграм талантом. В целом видео получилось очень забавным и подняло настроение тысячам подписчиков Дениса Клявера.

Фолловеры выразили восторг в комментариях: "Боже, какое милое создание, шоколадный зайчик", "Просто сахарный пес! Сладкий до невозможности", "Забавно! Даня - молодец! Классная озвучка получилась!", "Весь в деда!".-0-