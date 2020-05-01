Весь в родителей: Гарри Галкин поет на камеру не хуже мамы с папой и Эдит Пиаф - видео

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин рассказал в своем Инстаграм-аккаунте, что давно записал несколько песен в исполнении своих детей, однако забыл их выложить.

Зато теперь, в период карантина, они пригодились - артист поспешил поделиться одной из записей, чтобы поднять настроение своим подписчикам.

Гарри спел известную французскую песню "Non je ne regrette rien". Как известно, она стала популярной после того, как ее исполнила Эдит Пиаф.

Видео просмотрело почти 2 миллиона пользователей. Среди них Анита Цой, Игорь Крутой, Лолита Милявская и многие другие звезды. Вокал Гарри никого не оставил равнодушным. Так Филипп Киркоров написал "Просто нет слов!". Не скрывала своего восторга и Валерия: "Ну просто браво!".

Поклонники семьи Галкина отметили, что у ребенка несомненно есть талант: "Гениальный малыш", "У него отменный слух! Вот что значит гены! Макс и Алла, у вас бесподобные дети! Вам есть чем гордиться! Браво!", "Очень талантливый и светлый мальчик. Желаю еще радовать нас своим пением".-0-