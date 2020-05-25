Вещи Марии Антуанетты в Версале ушли с молотка

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожный сундук и обеденную салфетку королевы Франции Марии Антуанетты (1755-1793) продали на аукционе во Франции почти за 60 тыс. евро. Как сообщило AFP, аукцион прошел в Версале.

Организатором аукциона стал аукционный дом Osenat. На него было выставлено около 180 предметов - портреты, скульптуры, книги, документы, личные вещи и украшения представителей династии Бурбонов и Орлеанского дома.

По словам кураторов торгов, самую большую ценность имеет белая дамская салфетка с орнаментом из лилий и роз. Ее использовала Мария Антуанетта во время торжественной трапезы на коронации ее супруга Людовика XVI в июне 1775 года. Салфетка ушла с молотка за 14,5 тыс. евро, а ее первоначальная стоимость оценивалась в 2-3 тыс. евро.

Еще одним популярным лотом на аукционе стал дорожный сундук свиты Марии Антуанетты длиной 111 см и шириной 51 см. Первоначально эксперты оценили его в 8-10 тыс. евро, но продан он был за 43 750 евро. На крышке сундука надпись: "Спальня королевы №10". Два других сундука находятся в коллекциях Версальского дворца.

На аукционе за 4 тыс. евро продали медальон из горного хрусталя в форме сердца с прядью Людовика XVI.

Первоначально торги назначались на 5 апреля, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.-0-