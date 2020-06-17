Вещий сон помог мужчине стать миллионером

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из австралийского города Мельбурн стал миллионером, а все благодаря вещему сну, сообщает портал The Lott.

Местный житель купил лотерейный билет. Розыгрыш должен был состоятся через неделю, поэтому мужчина кинул его дома и совершенно забыл об этом. В ночь на воскресенье он проснулся и поделился с супругой, что ему приснился очень странный сон. Австралиец видел, что выиграл в лотерею и потратил деньги на обустройства сада.

Тогда его жена напомнила мужчине, что стоит проверить лотерейный билет, который завалялся дома. Каково же было удивление семьи, когда мужчина стал обладателем 1,2 миллиона австралийских долларов (около $830 тысяч). Как оказалось, сон был вещим.

Победитель решил потратить финансы на обустройство сада, как и во сне, а остальное время он будет отмечать невероятную удачу.