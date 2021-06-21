Ветеринары избавили бездомного пса от 3кг шерсти и перед ними предстал красавец (Видео)

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из волонтерской службы в США опубликовала в TikTok потрясающий ролик, который привлек внимание юзеров.

В ветеринарную клинику пришел 11-летний ши-тцу. Песик зарос полностью и шерсть стала для него своеобразным скафандром. Животное с трудом передвигалось, а также плохо видело, однако ветеринары помогли ему.

Люди избавили бездомного пса от трех килограмм шерсти, после чего перед ними предстал настоящий красавец. Как оказалось, ши-тцу был белого цвета, а не коричневого. Ветеринары избавили пса от тяжелой ноши и дали кличку Саймон. Теперь малыша-красавца подлечили и ищут ему новый дом. Кадры впечатлили юзеров, которые посмотрели видео со стрижкой более 36 миллионов раз. -0-