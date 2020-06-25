Ветеринары показали очень милые способы, чтобы взвесить непоседливого пациента

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные не очень любят приближаться к весам. Поэтому ветеринары вынуждены прибегать к фантазии. Разумеется, не обходится без очень милых снимков, которые публикует Bored Panda.

Люди, работающие с животными, должны отслеживать показатели веса, которые очень важны для здоровья диких обитателей. Однако не всегда удается сделать так, чтобы маленький пациент остался на весах хотя бы несколько секунд.

Поэтому ветеринары идут на хитрости, которые помогают добиться цели. У фантазии нет предела, поэтому люди смогли придумать сразу несколько различных, но очень милых способов.-0-

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Фото Bored Panda