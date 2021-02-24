Вездеход! В США на свет появился щенок с шестью лапами (Фото)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный щенок родился в США 16 февраля. Фотографии новорожденного опубликовали в Facebook.

Хозяева собачки были не мало удивлены необычным щенком, поэтому решили показать его ветеринару. В ходе осмотра выяснилось, что питомец, которого навали Шкипером, смешанной породы бордер-коли и австралийской овчарки появился на свет с шестью лапами. Удивительно, но животное оказалось уникальным, ведь его восемь братьев и сестер были совершенно нормальными.

Фото Facebook

Ультразвук и рентгенограммы показали, что у Шкипера есть аномалии: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. При этом органы животного в отличной форме, щенок чувствует себя хорошо. Специалисты продолжают наблюдать за необычным питомцем, а в социальных сетях люди шутят, что у хозяев на свет появился настоящий вездеход. -0-