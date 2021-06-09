Везунчик! Парень прыгнул в воду с 60-метровой скалы и отделался вывихом (Видео)

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытать свою удачу на прочность решил молодой человек по имени Рейсс Симонс из Великобритании. Внимание на историю обратило издание The Sun.

Недавно мужчина вместе с семьей выбрался на пляж, но сразу направился к скале, которую называют Дердл-дор в Дорсете, Англия. Это место обладает трагичной историей, ведь возле этой каменной арки всегда собирается много людей. Разумеется, находятся и те, кто решает прыгнуть в воду с ее верхушки, которая располагается на высоте в 60 метров. Везет не всем и на счету скалы уже 16 загубленных жизней. Испытать свою удачу решился и британец Рейсс Симонс.

Он забрался на скалу и сделал шаг в неизвестность, прыгнув в воду. Экстремалу повезло, ведь в тот день удача была на его стороне. Пролетев 60 метров, герой ролика приземлился в воду и вывихнул ногу. Потребовалась помощь медиков, которые вывезли пострадавшего с пляжа на вертолете. Позже кадрами мужчина поделился в сети, где в комментариях люди сразу отметили, что Рейсс Симонс - настоящий везунчик! -0-