Вид из окна не тот: в Малайзии люди на руках перенесли жилой дом - видео

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный ролик удалось записать жителю одной из деревушек в Малайзии.

Семья, которая живет неподалеку, решила переехать на новое место и уже собрала вещи, однако сложить их было негде.

Тогда они позвали на помощь друзей и соседей. Что было дальше - трудно представить. Несколько десятков человек собрались вокруг дома, а затем просто подняли его.

После этого группа стала перемещать жилище повыше на холм, где хозяева уже выбрали место. Десятки человек спокойно пронесли огромный дом и аккуратно оставили его на горке. Теперь хозяин сможет наслаждаться новым отличным видом.-0-