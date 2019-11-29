Погружение девушки с белой акулой вызвало шок у пользователей сети

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный видеоролик разместили в социальной сети Twitter.

На кадрах можно увидеть, как девушка спокойно плавает вместе с огромной белой акулой, которую еще называют акулой-людоедом.

Удивительно, но все обошлось и опасная рыба не набросилась на пловчиху, однако видео изрядно пощекотало нервы пользователям сети. В какой-то момент девушка-дайвер даже прикоснулась левой рукой к грудному плавнику акулы-людоеда, но ей было все равно. То ли рыба уже поела или просто не заметила человека в ластах и маске.

Ролик вызвал бурное обсуждение и массу разнообразных вопросов. В свою очередь, выяснилось, что таким экстремальным плаванием решила заняться инструкторша по дайвингу Оушен Рэмси, которая написала книгу об акулах и ведет Instagram-аккаунт, где размещает видео и фото с этими огромными рыбами. -0-