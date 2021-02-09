ВИДЕО: Маша Распутина ослепила фанатов - особенно ее спортивная фигура и пестрый купальник

Маша Распутина. Фото из социальных сетей
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маша Распутина похвасталась в личном Instagram шикарной спортивной фигурой и пестрым купальником.
Она показала видео, в котором прогуливается по номеру гостиницы. Понятно, что эти кадры сделаны во время отпуска в жарких странах. Ведь нельзя не заметить и красивый разноцветный купальник, который прекрасно смотрится на загорелой коже звезды.
Фанаты пришли в восторг - кто-то написал, что потерял дар речи и вообще ослеп от такой красоты.-0-