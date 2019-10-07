Олень ворвался в парикмахерскую и устроил погром в центре Нью-Йорка

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось запечатлеть в одном из салонов красоты в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC7NY.

В парикмахерскую на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке ворвался олень. Животное разбило витрину и запрыгнуло в помещение, перед этим перепрыгнув через клиентку, которая еще и получила от оленя копытом по голове.

Некоторое время неожиданный гость бегал по салону красоты, а потом выбежал на улицу через дверь и скрылся в неизвестном направлении. Олень напугал посетителей и работников салона красоты, однако еще больше всех интересует другое: Как животное оказалось на острове в центре Нью-Йорка? -0-