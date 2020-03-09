Видео с "говорящим" котом просмотрели более 11 миллионов пользователей

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кот, который смешно "разговаривает", стал звездой YouTube.

Видео с его участием просмотрели более 11 миллионов пользователей. Ролик стал вирусным, собрав порядка 380 000 лайков и 44 000 комментариев.

Комментаторы не прошли мимо разговорчивого кота: "Это как голова должна болеть, чтобы кот говорить начал?!", "Ээээх...То чувство когда смешно и одновременно жалко", "У меня тоже есть говорящий кот. Он когда просыпается и просит выпустить его... зовет мою маму - "Мама! Мама"...."-0-