Видео со спящим в воде тюленем взорвало интернет

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик, на котором изображен спящий в воде тюлень, получил вирусную популярность. Менее чем за три недели его посмотрели почти 2,6 млн человек, сообщает японское информагентство KYODO .

Видео, собравшее уже более 150 тыс. лайков, было опубликовано 5 мая в Twitter-аккаунте парка Azarashi Sea Paradise, который находится в японском Момбецу. "Посетители и фолловеры часто спрашивали нас, как спят тюлени, поэтому мы сняли это видео в надежде дать исчерпывающий ответ", - рассказал Аяко Оба, сотрудник парка. Стоит отметить, что тюлени спят не только в воде, но и на берегу.

Работники часто размещают в аккаунте парка различные забавные и трогательные фото и видео, которые показывают повседневную жизнь тюленей - то, как они плавают, загорают, играют или едят. "Мы хотим, чтобы люди узнали как можно больше о тюленях, а также надеемся, что они посетят наш объект", - поделился один из сотрудников.

Azarashi Sea Paradise был открыт в 2015 году. Комплекс включает бассейн, в котором плещутся тюлени, а также часть искусственного пляжа, который ведет к Охотскому морю.-0-