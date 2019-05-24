Видео со спящим в воде тюленем взорвало интернет

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик, на котором изображен спящий в воде тюлень, получил вирусную популярность. Менее чем за три недели его посмотрели почти 2,6 млн человек, сообщает японское информагентство
Видео, собравшее уже более 150 тыс. лайков, было опубликовано 5 мая в Twitter-аккаунте парка Azarashi Sea Paradise, который находится в японском Момбецу. "Посетители и фолловеры часто спрашивали нас, как спят тюлени, поэтому мы сняли это видео в надежде дать исчерпывающий ответ", - рассказал Аяко Оба, сотрудник парка. Стоит отметить, что тюлени спят не только в воде, но и на берегу.
ただただアグが寝ている動画です笑。— アザラシシーパラダイス【公式】 (@aguhiyori) 5 мая 2019 г.
アザラシってどうやって寝ているんですかと聞かれることもあるのですが、こんな感じで無心で寝ている時もあります pic.twitter.com/DlHqVRvtFb
Работники часто размещают в аккаунте парка различные забавные и трогательные фото и видео, которые показывают повседневную жизнь тюленей - то, как они плавают, загорают, играют или едят. "Мы хотим, чтобы люди узнали как можно больше о тюленях, а также надеемся, что они посетят наш объект", - поделился один из сотрудников.
Azarashi Sea Paradise был открыт в 2015 году. Комплекс включает бассейн, в котором плещутся тюлени, а также часть искусственного пляжа, который ведет к Охотскому морю.-0-
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