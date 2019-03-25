Видеофакт: Алла Пугачева станцевала с дочерью Лизой

25 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Максим Галкин показал в своем Instagram-аккаунте, как под известную мелодию танцуют Алла Пугачева и дочь Лиза. На кадрах Пугачева танцует в такт музыке, после чего к ней присоединяется пятилетняя Лиза. Также на видеозаписи можно заметить Кристину Орбакайте.
Поклонников восхитили трогательные кадры. Многие отметили, что Алла Пугачева выглядит современно и стильно. Звездная семья получила много добрых комментариев и пожеланий под видео.-0-
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