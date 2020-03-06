ВИДЕОФАКТ: Американец прошел по канату над кратером действующего вулкана

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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский акробат Ник Валленда прошел по канату, натянутому над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа, сообщает Euronews.
Проход 41-летнего смельчака над горящей магмой транслировался в прямом эфире по одному из каналов. Весь путь (550 м) занял у Валленды 31 минуту.
Последние несколько метров на радостях Валленда пробежал, сняв при этом защитную маску. После рискованного путешествия американец сказал, что более опасного прохождения в его жизни еще не было.-0-