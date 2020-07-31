ВИДЕОФАКТ: Редкая красная панда родилась в Берлинском зоопарке

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлинском зоопарке родилась красная панда, на днях детеныша впервые показали публике. Малыш, похожий на красно-коричневый меховой комочек, внимательно смотрит на окружающих большими круглыми глазами и мило зевает, передвигаясь по своему домику. Сейчас детеныш размерами схож с морской свинкой. При рождении вес красных панд составляет около 100 г. Родители малыша - самка Шайн и самец Джоэл, их привезли в Германию из гималайского зоопарка по международной программе по сохранению вида. Последний раз детеныш красной панды рождался в столице Германии девять лет назад.

Красная панда, она же малая, рыжая, енотовидная, или кошачий медведь, - млекопитающее из семейства пандовых. Питается листьями бамбука, различными плодами, ягодами, иногда охотится на мелких грызунов. Вид внесен в международную Красную книгу со статусом "Подвергающийся опасности".-0-