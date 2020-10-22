ВИДЕОФАКТ: В Бостонском зоопарке впервые родился самец гориллы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке в Бостоне впервые родился самец западной гориллы. Он появился на свет в результате кесарева сечения у 39-летней гориллы по имени Кики, сообщает BBC. Все виды горилл занесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой уничтожения. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), всего в мире осталось чуть больше тысячи особей. У них нет врагов в их естественной среде обитания. Единственный их враг - человек. Опасность для горилл представляют не только браконьеры, но и вырубка лесов, лишающая горилл привычной среды обитания.-0-

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