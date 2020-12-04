Виктория Боня эффектно вернулась в Instagram с откровенным фото в белье

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Боня порадовала фанатов в Instagram новым постом, который впечатлил юзеров.

Недавно звезда удалила страницу в социальной сети, чем расстроила многочисленных фолловеров, но через пару дней вернулась и триумфально заявила об этом. Виктория Боня опубликовала пикантный кадр, где она запечатлена в спортивном нижнем белье, разместившись на столике рядом с зеркалом.

Разумеется, кадр восхитил поклонников телезвезды, которые похвалили ее фигуру и стройные ноги. Еще больше радости фолловерам принесла первая фраза в подписи к посту: "Я вернулась!". -0-