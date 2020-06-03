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Калейдоскоп
03 июня 2020, 07:01

Виктория Боня ответила хейтерам фотографиями в купальнике

Виктория Боня. Фото из Instagram
Виктория Боня. Фото из Instagram

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Боня решила ответить всем своим критикам и опубликовала в Instagram жаркие фото в купальнике.

Сейчас звезда отдыхает в Монако, откуда делится со своими подписчиками солнечными кадрами. Боня облокотилась на шахматные фигуры, выбрав позу, которая выгодно подчеркивает фигуру и стройные ноги телеведущей.

Внимание подписчиков привлекла подпись к посту, в которой Виктория Боня решила вновь поднять острые социальные темы, из-за которых не раз получала в ответ критику. Впрочем, обсуждение быстро переросло в оценку фигуры звезды, но нашлись и те, кто оказался не очень доволен новым постом Бони в Instagram. Впрочем, это не помешало снимкам собрать десятки тысяч лайков.-0-

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