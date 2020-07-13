Виктория Боня поделилась фото, которому позавидовали подписчики в Instagram

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Виктория Боня поделилась в социальной сети Instagram снимком, который вызвал бурные обсуждения в комментариях.

Она стоит на фоне невероятного пейзажа. Судя по геотегу, девушка находится в Италии. Многие фанаты довольно скептически отреагировали на снимок. Например, кто-то написал, что все и так поняли, где она находится и не надо хвастаться. Один из фолловеров подчернул, что сам бы хотел быть на месте Виктории.

В целом же пост получил множество восторженных комментариев. Фанаты отметили не только красивую природу, но и свежесть и женственность Виктории Бони.-0-