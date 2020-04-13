Виктория Боня похвасталась плоским животом - увидеть такой пресс не ожидал никто

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Виктория Боня очень популярная в социальных сетях. К ее персоне всегда - пристальное внимание из-за красивых фотографий и интересных постов.

На этот раз внимание общественности привлекло фото Виктории в штанах и топе. Но все взгляды были прикованы к плоскому животу звезды. Поклонники восхитились, что Виктория так следит за собой и имеет такую стройную фигуру. Что уже говорить о таком проблемном для многих месте как живот. У Виктории с этим проблем нет. Многие подписчики признались, что могут только мечтать о таком шикарном прессе.-0-